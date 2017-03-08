Поражение «Арсенала» со счётом 2:10 — антирекорд Англии в плей-офф еврокубков

«Бавария» разгромила «Арсенал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.
Дома мюнхенский клуб победил с таким же счётом и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Арсенал» покинул турнир, проиграв по сумме двух матчей со счётом 2:10.
«Канониры» установили антирекорд для всех клубов из Англии в плей-офф еврокубков. Никогда прежде английский клуб не проигрывал в раунде на выбывание с разницей 8 голов по сумме двух матчей.