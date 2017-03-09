Бышовец: «Ростову» нужно забрать инициативу с первых минут и победить «МЮ»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором команда с берегов Дона примет «Манчестер Юнайтед».
«Сегодня «Ростов» не проиграет, и для этого есть все основания. Тимофей Калачёв и компания демонстрируют очень высокую мобильность, что станет проблемой для «Манчестер Юнайтед». У ростовской команды было время адаптироваться к полю и к своей схеме. Уверен, что к игре с англичанами наша команда подходит во всеоружии.
«Ростову» нужно с первых минут играть активно, этого не будет ждать главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Необходимо с первым свистком судьи забрать инициативу в свои руки и победить «МЮ». Соперник уверен, что ростовчане будут обороняться в своей штрафной и ждать контратак. На этом можно сыграть. Есть основания думать, что «Ростов» готов физически и психологически активно сыграть в атаке, показав высокий прессинг в чужой штрафной.
Мне кажется, что команды сегодня покажут большую результативность. У «Ростова» есть опыт против сильных европейских команд, который может позволить им добиться победы», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Манчестер Юнайтед». Начало — в 21:00 мск.