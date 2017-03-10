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В. Березуцкий приостановил выступления за сборную России

10 марта 2017, пятница. 16:03. Футбол
Российский футбольный союз сообщил, что защитник Василий Березуцкий на данном этапе приостановил выступления за сборную России по согласованию с тренерским штабом команды.

«Данное решение далось мне очень непросто. Всё-таки я играю в национальной команде с 2003 года, всегда с удовольствием приезжал в сборную и старался отдавать себя на поле без остатка, понимая, что защищаю честь страны. Но, учитывая мой возраст и, самое главное, состояние здоровья, тщательно взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА.

Хотел бы отметить, что в сборной России сейчас здоровая, рабочая атмосфера, создаётся отличный коллектив, которому по силам добиваться высоких целей. Впереди у команды два чрезвычайно важных крупных домашних турнира — Кубок конфедераций и чемпионат мира. Желаю футболистам, тренерскому штабу успешно решить в них поставленные задачи и порадовать российских болельщиков красивым футболом», — цитирует 34-летнего защитника официальный сайт РФС.
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Сборная России — Футбол Василий Березуцкий
Новости. Футбол
10 марта 2017, пятница
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