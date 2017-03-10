В. Березуцкий приостановил выступления за сборную России

Российский футбольный союз сообщил, что защитник Василий Березуцкий на данном этапе приостановил выступления за сборную России по согласованию с тренерским штабом команды.
«Данное решение далось мне очень непросто. Всё-таки я играю в национальной команде с 2003 года, всегда с удовольствием приезжал в сборную и старался отдавать себя на поле без остатка, понимая, что защищаю честь страны. Но, учитывая мой возраст и, самое главное, состояние здоровья, тщательно взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА.
Хотел бы отметить, что в сборной России сейчас здоровая, рабочая атмосфера, создаётся отличный коллектив, которому по силам добиваться высоких целей. Впереди у команды два чрезвычайно важных крупных домашних турнира — Кубок конфедераций и чемпионат мира. Желаю футболистам, тренерскому штабу успешно решить в них поставленные задачи и порадовать российских болельщиков красивым футболом», — цитирует 34-летнего защитника официальный сайт РФС.