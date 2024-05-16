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Ибрагимович дал совет Фьюри перед боем с Усиком

Ибрагимович дал совет Фьюри перед боем с Усиком
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Бывший нападающий «Барселоны», «Милана», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Златан Ибрагимович обратился к британскому боксёру Тайсону Фьюри в преддверии его поединка с представителем Украины Александром Усиком.

«Надеюсь, что у тебя был отличный подготовительный лагерь. Отлично выглядишь. Наслаждайся боем – уверен, что ты сделаешь то, что привык делать. Будешь творить историю. Желаю тебе быть самим собой – выйди и порадуй нас. Веселись и обязательно побеждай, как и всегда. А мы будем смотреть. Береги себя», — написал Ибрагимович в социальных сетях.

Напомним, 42-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом 2023 года. За свою профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999-м, футболист успел поиграть за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан».

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