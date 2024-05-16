Экс-тренер вратарей ЦСКА Чанов оценил игру Владимира Шайхутдинова в матче с «Зенитом»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об игре голкипера армейцев Владимира Шайхутдинова в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.).

«Всегда надеешься на лучшее, поэтому думал, что в серии пенальти ЦСКА удастся отбиться. Шайхутдинова я впервые видел в деле — он оставил неплохое впечатление.

Игра на выходах и на ленточке без особых претензий. Что касается серии пенальти, то здесь должен быть опыт — как раз его и не хватило. Матч получился не самым ярким, но такова тренерская тактика — специально отступить и встречать у штрафной площади. Наверное, надеялись на стандарты», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.