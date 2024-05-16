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Экс-тренер вратарей ЦСКА Чанов оценил игру Владимира Шайхутдинова в матче с «Зенитом»

Экс-тренер вратарей ЦСКА Чанов оценил игру Владимира Шайхутдинова в матче с «Зенитом»
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об игре голкипера армейцев Владимира Шайхутдинова в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
5 : 4
ЦСКА
Москва

«Всегда надеешься на лучшее, поэтому думал, что в серии пенальти ЦСКА удастся отбиться. Шайхутдинова я впервые видел в деле — он оставил неплохое впечатление.

Игра на выходах и на ленточке без особых претензий. Что касается серии пенальти, то здесь должен быть опыт — как раз его и не хватило. Матч получился не самым ярким, но такова тренерская тактика — специально отступить и встречать у штрафной площади. Наверное, надеялись на стандарты», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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