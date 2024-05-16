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«Я оторву тебе уши». Тренер «Ювентуса» Аллегри угрожал директору газеты Tuttosport

«Я оторву тебе уши». Тренер «Ювентуса» Аллегри угрожал директору газеты Tuttosport
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Итальянский журналист Гвидо Вачаго рассказал, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри угрожал ему расправиться, если издание Tuttosport «не станет писать правду». По его словам, Аллегри в жёсткой форме высказался в его адрес в подтрибунном помещении после финального матча Кубка Италии с «Аталантой» (1:0).

«Дерьмовый директор! Да, ты убогий директор. Пишите в своей газете правду, а не то, что диктует вам общество! Перестаньте играть в мошенников с читателями.

Послушай, я знаю, куда прийти и найти тебя. Я знаю, где тебя ждать. Я приду и оторву тебе уши. Я приду и ударю тебя по лицу. Напишите правду в газете», — приводит слова Аллегри Tuttosport.

«Мы в Tuttosport всегда писали правду и будем писать её вместе с мнениями, которые нам могут нравиться или не нравиться (точно как игра Аллегри), но они остаются таковыми, и мы высказываем их вежливо, не навязываясь и оставаясь открытыми для диалога со всеми, кто хочет им противоречить», — отметил Вачаго.

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