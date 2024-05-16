В ХК ЦСКА пожелали здоровья голкиперу Владиславу Торопу, получившему тяжёлую травму

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В хоккейном клубе ЦСКА пожелали здоровья голкиперу ФК ЦСКА Владиславу Торопу, получившему тяжёлую травму в столкновении с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Здоровья Владиславу Торопу! Вратарь футбольного ЦСКА Владислав Тороп вчера получил тяжёлую травму в полуфинальном матче с «Зенитом». После жёсткого столкновения с защитником питерцев Нуралы Алипом 20-летний воспитанник столичных армейцев не смог продолжить игру. Покинуть поле вратарю помогли врачи. У вратаря позднее диагностировали двойной перелом лицевой кости. Мы желаем скорейшего выздоровления Владиславу! И вновь ждём на матчах любимого ЦСКА», — говорится в официальном заявлении пресс-службы хоккейного клуба.

«Зенит» вышел в Суперфинал Кубка России, в котором сыграет с калининградской «Балтикой». Ранее калининградцы обыграли московский «Спартак» — 1:0. Суперфинал Кубка России пройдёт 2 июня.