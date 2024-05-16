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Червиченко — о Торопе: ужасно, когда молодые ребята получают подобные травмы

Червиченко — о Торопе: ужасно, когда молодые ребята получают подобные травмы
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о травме вратаря ЦСКА Владислава Торопа. Напомним, футболист получил серьёзное повреждение в матче Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.).

«Это просто ужас. Буквально несколько дней назад говорил про Торопа, что парень так здорово начинает — лишь бы у него было 10 стабильных матчей, чтобы он мог занять место Акинфеева и играть в воротах. А тут на тебе!

Ужасно, когда такие молодые ребята на взлёте карьеры получают подобные травмы. Непонятно, что будет дальше. Иногда после такого вообще заканчивают со спортом. Хочется, чтобы всё было хорошо и Тороп отделался минимальными проблемами», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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