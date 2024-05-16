Защитник «Енисея» Хозин заявил, что участники драки требовали с футболистов деньги

Футболист «Енисея» Владимир Хозин рассказал, что участники драки на базе отдыха в Красноярске требовали с игроков деньги. По словам Хозина, футболистам «Енисея» угрожали.

«Это был наш выходной. Мы отдыхали семьями, никого не трогали, никого не беспокоили. Но одна из компаний посчитала, что мы им мешаем. Только им и никому больше. Мы подошли уточнить, чем мы мешаем и почему нельзя решить этот вопрос без Росгвардии. С их стороны неоднократно были нецензурные выражения в наш адрес. Мы не обращали внимания на их провокации.

На видео с территории базы отдыха видно, как на меня бросается мужчина и начинает зверски избивать. Я только пытаюсь прикрыть хоть как-то лицо и голову. В это же время второй ногами тоже бьёт меня. Слава (Бардыбахин) пытается разнять нас, но тоже попадается под кулаки. На видео слышно, как он говорит, что не хочет драться и пытается успокоить второго мужчину. Весь вечер нас цепляли, что мы футболисты. Мы оказались заложниками этой ситуации, потому что мы игроки «Енисея». Они нас сразу узнали, хотя мы были одеты неофициально.

За все эти дни неоднократные звучали угрозы со стороны девушки Лили. Она говорила, что если мы не пойдём на её условия, финансовые условия — то все узнают о нас и ситуация будет против нас. Всем моим словам есть подтверждения. К огромному сожалению, они просто решили хайпануть на том, что мы спортсмены. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства дела», — приводит слова Хозина журналист и инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня стало известно, что правоохранительные органы составили административный протокол за мелкое хулиганство на Владимира Хозина. Ранее сообщалось о драке игроков «Енисея» с семьёй отдыхающих. Отмечалось, что виновниками конфликта, который произошёл в понедельник, 13 мая, стали игроки красноярского клуба Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников. Позднее футбольный клуб «Енисей» выступил с официальным заявлением по поводу произошедшего, пообещав принять меры по отношению к футболистам.