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В ФНЛ прокомментировали постоянные проблемы со стадионом «Алании»

В ФНЛ прокомментировали постоянные проблемы со стадионом «Алании»
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Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко и президент ФНЛ Наиль Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру прокомментировали постоянные проблемы со стадионом «Алании».

Фото: Пресс-служба Алании

— У «Алании» удивительная ситуация. Каждый год заявляется, что ещё чуть-чуть и стадион будет готов. Заканчивается очередной сезон, а с ареной проблемы. Вы разговаривали с клубом?
Атаманенко: Каждый год общаемся. Получаем график производства работ. В начале сезона выезжали на место, чтобы оценить текущий статус и далее следить за динамикой. Предлагали нашу помощь, консультацию, участие экспертов.

— Вашими предложениями не воспользовались?
Измайлов: На то могут быть какие-то свои причины, о которых мы не знаем. На самом деле сейчас многие регионы планируют реконструкцию стадионов. Мы в Ярославле встречались с губернатором по поводу реконструкции арены «Шинника». Недавно летали на встречу с губернатором Пермского края. Там стоит вопрос строительства или реконструкции стадиона для «Амкара». Руководители регионов проявляют заинтересованность в консультации ФНЛ. У нас собралась серьёзная команда практиков, а не теоретиков. У всех есть серьёзный опыт работы «на земле».

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