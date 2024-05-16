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Климов: соперники по финалу Кубка Адамов и Латышонок — одноклассники по «Краснодару»

Климов: соперники по финалу Кубка Адамов и Латышонок — одноклассники по «Краснодару»
Денис Адамов
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Бывший тренер вратарей академии «Краснодара» Дмитрий Климов высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором 2 июня встретятся калининградская «Балтика» и санкт-петербургский «Зенит».

«Сейчас в Суперфинале Кубка будут играть «Зенит» с «Балтикой», а их вратари — Денис Адамов и Женя Латышонок — в «Краснодаре» были одноклассниками, вместе играли за 1998 год рождения. Так вышло, что в одной команде оказалось два очень хороших вратаря, поэтому конкуренция между ними была достаточно серьёзная. Адамов в то время играл чуть чаще, но это не значит, что Женя был слабее. В чемпионате России Латышонок играл даже за команду на год старше, и они заняли призовое место. Оба — талантливые ребята и доказывают это сейчас», — сказал Климов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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