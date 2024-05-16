Защитник «Зенита» Алип: мы сами упустили победы в важных матчах

Футболист «Зенита» Нуралы Алип высказался о последних результатах сине-бело-голубых.

«Мы сами упустили важные победы в важных играх. Это только наша вина. Теперь надо выигрывать оставшиеся матчи, а дальше будет так, как получится. Как говорится, мы предполагаем, а бог располагает», – сказал Алип в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, накануне, 15 мая, состоялся ответный матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Зенитом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. Основное время матча завершилось ничейным результатом — 0:0. Таким образом, победителя пришлось определять по пенальти. В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты сине-бело-голубых (5:4). «Зенит» вышел в Суперфинал Кубка России, где сыграет с «Балтикой».