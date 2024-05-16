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Чанов — о травме Торопа: у нас уже была такая беда, вспомните Сергея Перхуна

Чанов — о травме Торопа: у нас уже была такая беда, вспомните Сергея Перхуна
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о травме голкипера армейцев Владислава Торопа. Напомним, футболист получил серьёзное повреждение в матче Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.).

«Мы переписывались со Славой сегодня и вчера. То, что говорят, то же самое говорит и он. Слова поддержки уже были. Мне несколько непонятно движение футболистов, которые выпрыгивают, и его голова на уровне головы вратаря, а мяч ещё выше. Где здесь борьба за мяч? У нас уже была такая беда — вспомните Сергея Перхуна. Случилась беда. Если бы такой травмы не было, то все бы считали, что всё нормально», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Тороп принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов. В шести матчах он сыграл «на ноль». За основную команду ЦСКА голкипер выступает с 2020 года.

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