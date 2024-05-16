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В ФНЛ рассказали, почему до сих пор не отменили потолок зарплат

В ФНЛ рассказали, почему до сих пор не отменили потолок зарплат
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Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко и президент ФНЛ Наиль Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру рассказали, почему до сих пор не отменили потолок зарплат

— Полтора года назад вы в интервью дали понять, что потолок зарплат нужно отменять. Почему этого не произошло, если всем очевидно, что он не работает?
Измайлов: Да, с этой историей хотелось бы разобраться. Сейчас потолок необходим для формирования бюджетов и рамок по оплате трудового фонда.

— А без этого нельзя?
Измайлов: Можно, но было бы правильно сделать иначе. Так, как это принято во всём мировом футболе. Речь о более подробном аудите клубов, чтобы получить заключения в динамике. По каждому клубу видеть изменения по статьям. Это позволит качественнее мониторить финансовую ситуацию в командах и понимать, где есть риск банкротства или переплат.

Атаманенко: Сейчас только в Первой лиге есть потолок зарплат. Мы планируем следующий сезон и обсуждаем, как в целом должна выглядеть система. Насколько потолок зарплат нужен в Первой лиге? Насколько во Второй лиге А? Попросили клубы предоставить обратную связь. Параллельно формируем свои предложения. В том числе по финансовому регламенту.

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