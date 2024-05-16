Вингер «Баварии» Гнабри не сыграет за сборную Германии на Евро из-за травмы

Футболист «Баварии» Серж Гнабри не сыграет за сборную Германии на чемпионате Европы — 2024 из-за полученного повреждения. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее была опубликована предварительная заявка сборной Германии по футболу на чемпионат Европы — 2024. В ней также не оказалось ни Вернера, ни Зюле. В полном виде состав сборной Германии должен стать известен сегодня, 16 мая.

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии. Сборная Германии начнёт путь на Евро-2024 в группе A с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.