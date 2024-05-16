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Наиль Измайлов заявил, что рассматривал в тренеры «Спартака» Арсена Венгера

Наиль Измайлов заявил, что рассматривал в тренеры «Спартака» Арсена Венгера
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Действующий президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, что во время работы в московском «Спартаке» он рассматривал кандидатуру Арсена Венгера в качестве потенциального нового тренера для красно-белых. Это происходило после ухода с тренерского мостика «Спартака» итальянца Массимо Карреры, с которым красно-белые выиграли последнее чемпионство в своей истории.

«Среди кандидатов был экс-тренер «Монако» Жардим, а ещё Арсен Венгер», — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Измайлов работал в структуре красно-белых с 2013 по 2019 год. Одно время он даже занимал должность вице-президента клуба. В октябре 2022 года Измайлов занял пост президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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