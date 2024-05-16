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В ФНЛ заявили, что обеспечили рост доходов на 300% за два сезона

В ФНЛ заявили, что обеспечили рост доходов на 300% за два сезона
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Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко высказался о росте доходов Первой и Второй лиг.

— Как формируются доходы ФНЛ?
У нас есть несколько блоков: спонсорские контракты, права на трансляции и беттинговые права. За последние два сезона у нас получилось обеспечить рост в 300%. Произошёл скачкообразный рост, но и на будущее ставим перед собой амбициозные цели. Мы видим, что перевыполним план, который поставили себе в начале сезона. Средства идут в том числе на призовые выплаты клубам. В прошлом сезоне получился рекордный призовой фонд — 276 миллионов.

— Какая лига сколько генерирует из этой суммы?
Первая лига — 80%. Вторая лига А — 11%. Вторая лига Б — 9%. Очевидно, что генератором доходов является Первая лига, но для нас крайне важен принцип солидарности. Не менее 50% призового фонда направляется клубам во Вторую лигу, — рассказал Атаманенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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