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Пименов: если «Зенит» останется без трофеев, будут изменения в руководстве

Пименов: если «Зенит» останется без трофеев, будут изменения в руководстве
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Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов предположил, что в руководстве «Зенита» будут изменения, если санкт-петербургский клуб не выиграет трофей в концовке сезона-2023/2024.

«Если «Зенит» останется без трофеев а этом сезоне, то, мне кажется, будет смена в руководстве. Может быть, Семака и оставят, если контракт с ним продлили. Но думаю, что в клубе будет пертурбация, смена направления. Возможно, будет акцент на российских игроках», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от московского «Динамо» на два очка. В Суперфинале Фонбет Кубка России петербуржцы сыграют с «Балтикой» 2 июня.

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