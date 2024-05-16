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«Манчестер Сити» представил новую домашнюю форму на следующий сезон

«Манчестер Сити» представил новую домашнюю форму на следующий сезон
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Английский «Манчестер Сити» на официальном сайте презентовал домашнюю форму на сезон-2024/2025.

Фото: ФК «Манчестер Сити»

«Небесно-голубая форма, выполненная в стиле «Манчестер Сити», украшена нитками 0161 в отделке, что отсылает к корням клуба.

Манчестерский код 0161 — это нечто большее, чем просто телефонный код.

Его можно увидеть написанным на фонарных столбах, на футболках и даже вытатуированным у людей. Это ощущение того, что значит быть манкунианцем – чувствовать своё местоположение, независимо от того, в какой точке мира ты находишься.

В этом сезоне 0161 можно увидеть вплетённым в привлекательную отделку домашнего комплекта, и весь мир приглашён надеть футболку, испытать и прочувствовать. От Восточного Манчестера до Стамбула, от Северного квартала до Норвегии, от Мосс-Сайда до другого конца света», — написано в заявлении клуба.

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