Валерий Газзаев: Тороп — потеря для ЦСКА, очень жаль парня

Российский тренер Валерий Газзаев высказался о травме голкипера московского ЦСКА Владислава Торопа, полученной в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоялась вчера, 15 мая. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Основное время закончилось вничью — 0:0. По пенальти выиграл «Зенит» — 5:4.

«Тороп — потеря для ЦСКА. Очень жаль парня. Надеюсь, что он восстановится. У ЦСКА прекрасные вратари: что Тороп, что Шайхутдинов. Они растут на мастерстве Акинфеева. У ЦСКА укомплектована вратарская позиция выдающимся Акинфеевым и двумя молодыми и перспективными ребятами», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.