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Валерий Газзаев: Тороп — потеря для ЦСКА, очень жаль парня

Валерий Газзаев: Тороп — потеря для ЦСКА, очень жаль парня
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Российский тренер Валерий Газзаев высказался о травме голкипера московского ЦСКА Владислава Торопа, полученной в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоялась вчера, 15 мая. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Основное время закончилось вничью — 0:0. По пенальти выиграл «Зенит» — 5:4.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
5 : 4
ЦСКА
Москва

«Тороп — потеря для ЦСКА. Очень жаль парня. Надеюсь, что он восстановится. У ЦСКА прекрасные вратари: что Тороп, что Шайхутдинов. Они растут на мастерстве Акинфеева. У ЦСКА укомплектована вратарская позиция выдающимся Акинфеевым и двумя молодыми и перспективными ребятами», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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