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Защитник «Зенита» Алип: только перед матчем с ЦСКА узнал, что «Балтика» вышла в финал

Защитник «Зенита» Алип: только перед матчем с ЦСКА узнал, что «Балтика» вышла в финал
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 2 июня. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве.

«Честно говоря, я только перед матчем с ЦСКА узнал, что «Балтика» вышла в финал Кубка России. Команда показывает очень хорошую игру. Даже против нас хорошо сыграли. Думаю, финал будет интересным», – сказал Алип в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Вчера, 15 мая, «Зенит» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России обыграл ЦСКА (0:0, 5:4 пен.). Ранее «Балтика» обыграла «Спартак» в финале Пути регионов с минимальным счётом 1:0. Отличился защитник Кевин Андраде.

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