Колосков не посетит конгресс ФИФА по приглашению организации

Почётный член Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков не посетит конгресс организации в 2024 году. Мероприятие пройдёт 17 мая в Бангкоке.

«Я не лечу, я отказался. Послал им благодарность за приглашение. Сказал, что по состоянию здоровья мне же тяжело лететь. Я же знаю, что такое конгресс, я принимал участие в 27 заседаниях. Прилетел, поужинал, утром конгресс, вечером улетел, вот и всё мое участие сейчас. Решил не лететь», — приводит слова Колоскова ТАСС.

Напомним, с конца февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи, а российские команды не участвуют в еврокубках.