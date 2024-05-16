Бывший тренер Латышонка: игра Жени против «Спартака» меня совершенно не удивила

Тренер вратарей «Краснодара-2» Дмитрий Климов высказался об игре голкипера «Балтики» Евгения Латышонка.

«С 2012 по 2015 год я работал в академии «Краснодара» и, получается, всех вратарей там тренировал — кого-то больше, кого-то меньше. И Мотю Сафонова, и Латышонка, и Адамова. Женя — парень ответственный, дисциплинированный. Трудоголик. Вопросов по отношению к делу не было никогда. Женя всегда много и качественно тренировался. Хотел как можно чаще играть, прогрессировать и двигаться вперёд. Последние матчи Латышонка меня совершенно не удивили. Он по восходящей идёт: каждая игра всё лучше и лучше. Женя и перед «Спартаком» сыграл много хороших матчей — например, с «Ростовом». И в целом сезон у него яркий получается», — сказал Климов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.