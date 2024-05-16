В «Интере» ответили на вопрос о продлении контрактов Лаутаро Мартинеса, Бареллы и Индзаги

Заместитель спортивного директора миланского «Интера» Дарио Баччин ответил на вопрос о продлении контрактов с нападающим Лаутаро Мартинесом, полузащитником Николо Бареллой и главным тренером Симоне Индзаги.

«Мы работаем, у всех есть взаимная воля двигаться вперёд. Конечно, есть цифры, которые нужно урегулировать, но когда вы начинаете с таких твёрдых отношений и общей воли, проблем не будет. Для каждого из них есть определённое время, но я думаю, что все будут очень довольны», — приводит слова Баччина Sky Sport Italia.

В текущем сезоне миланский «Интер» под руководством главного тренера Симоне Индзаги стал чемпионом Италии после двухлетнего перерыва. Хавбек Николо Барелла провёл 46 матчей во всех турнирах с двумя забитыми мячами и семью голевыми передачами, нападающий Лаутаро Мартинес забил 27 голов и отдал семь передач в 43 играх во всех турнирах.