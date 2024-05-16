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Палмер считает, что в последних результатах «Челси» большая заслуга Почеттино

Палмер считает, что в последних результатах «Челси» большая заслуга Почеттино
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер прокомментировал победу в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном», а также высказался о борьбе за еврокубковые места.

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
15 мая 2024, среда. 21:45 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон
0:1 Палмер – 34'     0:2 Нкунку – 64'     1:2 Уэлбек – 90+7'    
Удаления: нет / Джеймс – 88'

«Нам нужны были три очка. Было тяжело в концовке и на протяжении всего матча, но набрать три очка и занять шестое место — это очень важно для нас. Надеюсь, мы сможем это сделать.

«Челси» — большой клуб, каждый хочет финишировать выше шестого места, но мы должны посмотреть на то, где мы были в начале сезона, на протяжении всего сезона. Мы были 13-ми и 12-ми. Прошлый сезон был таким же, так что возвращение в Европу — это шаг в правильном направлении. Большая заслуга тренера, потому что все игроки любят его, мы должны бороться за него. Это был хороший сезон, и, надеюсь, в конце его мы сможем прийти к европейскому футболу», — приводит слова Палмера официальный сайт «Челси».

Турнирная таблица АПЛ
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