Палмер считает, что в последних результатах «Челси» большая заслуга Почеттино

Полузащитник «Челси» Коул Палмер прокомментировал победу в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном», а также высказался о борьбе за еврокубковые места.

«Нам нужны были три очка. Было тяжело в концовке и на протяжении всего матча, но набрать три очка и занять шестое место — это очень важно для нас. Надеюсь, мы сможем это сделать.

«Челси» — большой клуб, каждый хочет финишировать выше шестого места, но мы должны посмотреть на то, где мы были в начале сезона, на протяжении всего сезона. Мы были 13-ми и 12-ми. Прошлый сезон был таким же, так что возвращение в Европу — это шаг в правильном направлении. Большая заслуга тренера, потому что все игроки любят его, мы должны бороться за него. Это был хороший сезон, и, надеюсь, в конце его мы сможем прийти к европейскому футболу», — приводит слова Палмера официальный сайт «Челси».