Семшов прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о победе санкт-петербургского «Зенита» в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Напомним, основное время встречи завершилось со счётом 0:0, а в серии пенальти сине-бело-голубые оказались удачливее — 5:4. В первой встрече команды сыграли вничью (1:1), поэтому в Суперфинал Кубка России отправился «Зенит», а ЦСКА вылетел из турнира.

«Зенит» с ЦСКА всегда тяжело играет, армейцы действуют в три центральных защитника, где мало зон и врываний. ЦСКА и «Зенит» — непримиримые соперники, всегда каждая команда хочет добиться нужного результата. Неважно, кто атакует или обороняется, любая команда может забить.

Я бы не сказал, что «Зенит» всегда легко играет с топ‑командами, которые борются за чемпионство. Результат может быть как положительный, так и отрицательный. ЦСКА всегда грамотно проводил матчи с «Зенитом», дисциплинированно, но главное — не пропустить. Потому что «Зенит» — такая команда, которая всегда пользуется ошибкой», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».