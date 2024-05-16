Пименов: с начала РПЛ думал, что «Зенит» снова станет чемпионом, не верил в другие команды

Бывший российский футболист Руслан Пименов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Эксперт признался, что считал явным фаворитом чемпионата России «Зенит», который может завоевать шестой чемпионский титул подряд.

«С первого тура я думал, что «Зенит» возьмёт шестое чемпионство подряд. Я не верил, что какие-то команды смогут составить конкуренцию «Зениту», но сейчас мы видим, что петербуржцы делают очень много подарков другим командам. Четыре игры в РПЛ с одним забитым мячом говорят сами за себя», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сейчас «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая на два очка от лидера — «Динамо». Замыкает тройку «Краснодар».