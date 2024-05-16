«Арсенал» презентовал форму на сезон-2024/2025

Английский «Арсенал» на официальном сайте представил новую домашнюю форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2024/2025.

Фото: ФК «Арсенал»

«В честь главного символа нашего клуба, мы впервые с сезона-1989/1990 представляем нашу домашнюю форму с изображением пушки.

Домашняя форма создана для того, чтобы обеспечить нашим игрокам уверенность в игре под давлением. Эта лёгкая майка изготовлена по последнему слову технологий adidas и создана в тесном сотрудничестве с мужской и женской командами «Арсенала», — написано в заявлении клуба.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2023/2024. Команда набрала 86 очков за 37 матчей. «Канониры» отстают от «Манчестер Сити» на два очка.