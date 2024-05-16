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Радченко: игрокам ЦСКА в матче с «Зенитом» нужно отдать должное — бились до конца

Радченко: игрокам ЦСКА в матче с «Зенитом» нужно отдать должное — бились до конца
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о матче сине-бело-голубых в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:0, 5:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
5 : 4
ЦСКА
Москва

«Зенит» не мог решить вопрос в основное время. Но нужно отдать должное игрокам ЦСКА, которые здорово оборонялись и не давали свободного пространства. Мы видели, что матч был практически под копирку встречи в РПЛ. У ЦСКА есть нехватка скамейки. Видели, что игроки, которые выложились в чемпионате, физически не могли эффективно действовать весь матч. Видели, что были травмы. Нужно отдать им должное, бились до конца. Замены, которые были у «Зенита», сыграли свою роль.

Вопрос реализации — головная боль тренерского штаба «Зенита». В этом сезоне видим, что команды, которые не могут играть против питерцев первым номером, обороняются большим количеством игроков», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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