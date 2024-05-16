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Руководитель ФНЛ рассказал, откуда у лиги идёт наибольший объём доходов

Руководитель ФНЛ рассказал, откуда у лиги идёт наибольший объём доходов
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Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко ответил на вопрос о роли букмекеров в финансовой жизни клубов.

— Есть ощущение, что футбол буквально захватили букмекеры. Это правда, что сейчас клубы во многом живут за счёт сотрудничества с ними?
— Наибольший объём доходов идёт с этой категории. При этом мы стараемся работать не с одним букмекером. У ФНЛ партнёрство с четырьмя компаниями. «Мелбет» — титульный партнёр Первой лиги. Leon — Второй лиги. Наработали партнёрские отношение с Winline благодаря матчу сборных ФНЛ и Медиалиги. Ну а BetBoom стал партнёром нашего Зимнего кубка «Кинопоиск FNL Camp». Так что да, букмекеры — важная категория для всего спорта. Не только для футбола. Мы стараемся развивать сотрудничество, даже если изначально речь идёт о каком-то одном проекте с партнёром, — рассказал Атаманенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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