Газзаев прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Зенитом» в Кубке России

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал поражение армейцев в матче с «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.) в Фонбет Кубке России.

«Матч был непростым. Для «Зенита» Кубок — важное достижение, потому что ЦСКА в РПЛ обыграл питерцев и это может сказаться в борьбе за чемпионство. Со стороны «Зенита» мы видели, какая была самоотдача. Накануне матча в СМИ цитировали руководство клуба, которое озабочено состоянием команды.

Матч был тяжёлым со стороны обеих команд. Все очень старались. Но говоря о «Зените», видно, что состояние их сейчас отличается о того, что было в прошлых годах. По игре было видно, что победитель определится только в серии 11-метровых ударов. Игроки отдали все силы, было много травм, столкновений, борьбы и была ответственность за результат.

В таких матчах важен результат, а не красота и аккуратность. «Зенит» и ЦСКА — команды с большими традициями и амбициями. Такие игры приятно смотреть, когда идёт самоотдача в каждом игровом эпизоде.

Тренерский состав определяет, кто будет бить пенальти. Это уже лотерея. Матч был ничейным, преимущество переходило от одной команде к другой. ЦСКА очень остро атаковал. Я бы отметил, что интерес к этому матчу был очень большим — 50 тысяч зрителей об этом говорят. Хотелось бы, чтобы в таких матчах эстетические, технические и тактические действия были видны больше. Но когда важен результат, сложно говорить о красоте футбола. Но обе команды продемонстрировали высочайшую самоотдачу. Было видно по игрокам, что они отдали все силы в борьбе за результат. Молодцы!» — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.