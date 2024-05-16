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Президент ФНЛ рассказал, повлияет ли на лигу задержание главы основного спонсора

Президент ФНЛ рассказал, повлияет ли на лигу задержание главы основного спонсора
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, повлияет ли на лигу задержание главы основного спонсора «Мелбет» Игоря Ляпустина. По словам функционера, компания готова выполнять все свои обязательства, несмотря на ситуацию с задержанием главы.

— Задержан гендиректор «Мелбет» Игорь Ляпустин. Насколько сильно это может сказаться на сотрудничестве с ФНЛ?
— У нас контракт не с конкретным человеком, а с компанией. Мы с ней после упомянутой ситуации связывались, и она подтвердила все свои обязательства. И до этого, и после у нас не возникало нареканий — наш партнёр всё выполняет добросовестно. Руководитель компании «Мелбет» за время работы показал себя высокопрофессиональным специалистом, с которым приятно работать, — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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