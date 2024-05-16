Президент ФНЛ рассказал, повлияет ли на лигу задержание главы основного спонсора

Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, повлияет ли на лигу задержание главы основного спонсора «Мелбет» Игоря Ляпустина. По словам функционера, компания готова выполнять все свои обязательства, несмотря на ситуацию с задержанием главы.

— Задержан гендиректор «Мелбет» Игорь Ляпустин. Насколько сильно это может сказаться на сотрудничестве с ФНЛ?

— У нас контракт не с конкретным человеком, а с компанией. Мы с ней после упомянутой ситуации связывались, и она подтвердила все свои обязательства. И до этого, и после у нас не возникало нареканий — наш партнёр всё выполняет добросовестно. Руководитель компании «Мелбет» за время работы показал себя высокопрофессиональным специалистом, с которым приятно работать, — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.