Экс-тренер академии «Краснодара»: с Латышонком не проиграли на первенстве России ни матча

Бывший тренер академии «Краснодара» Мхитар Давидян рассказал о выступлениях голкипера Евгения Латышонка на юношеском уровне.

«В 2014 году Сергей Николаевич Галицкий поощрил меня за хорошую работу в академии «Краснодара» поездкой в Эмираты с первой командой, которую тогда возглавлял Кононов. По возвращении со сборов меня представили как главного тренера команды 1997 года рождения. Из неё потом до Премьер-Лиги дошли Фомин, Гогличидзе и Воробьёв. В эту команду никто не верил, но именно на её базе был создан «Краснодар-3», который заявили на первенство Краснодарского края. Но главной целью на тот момент для нас было первенство России. С января по июнь я с ними работал. А за неделю до выезда в Ярославль у нас серьёзно заболел основной вратарь Антон Федюшкин. Приняли решение взять Женю Латышонка с младшего возраста. Тогда он и в команде 1998 года рождения был только вторым вратарём — больше играл Денис Адамов, который сейчас защищает цвета «Зенита».

За день-два до отъезда на первенство Федюшкин поправился, но я уже принял решение, что в старте будет играть Латышонок. Единственное, мы сразу оговорили с Женей: если в играх на вылет дело будет идти к серии пенальти, то выпустим на замену Федюшкина. Из пяти ударов хотя бы один Антон брал железно, а мог потащить и два-три. Латышонок сказал: «Без проблем». Так и получилось. С Латышонком в основе мы не проиграли ни одного матча, дойдя до финала. В группе обыграли «Рубин», «Спартак» и «СКА-Хабаровск», в плей-офф — «Зенит» и «Мастер-Сатурн». В финале снова попали на «Рубин». Основное время — 0:0. За две минуты до окончания матча я выпустил Федюшкина. Антон свой один пенальти взял, но у нас, к сожалению, не забили двое», — сказал Давидян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.