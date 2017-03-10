Матч «Арсенал» — «Урал» в Туле посетит главный тренер сборной Румынии Даум

Главный тренер сборной Румынии Кристоф Даум посетит матч 19-го тура российской футбольной Премьер-Лиги «Арсенал» — «Урал», который пройдёт в пятницу в Туле. Об этом сообщили в пресс-службе тульского клуба корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину.
Отметим, что в составе «Урала» выступает румынский нападающий Эрик Бикфалви, который в двух последних матчах забил три мяча. В «Арсенале» играет полузащитник Александру Бурчану.
После 18 туров «Арсенал» занимает 15-е место в таблице РФПЛ, а «Урал» находится на 12-м месте.