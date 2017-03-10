Гол Вагнера Лава не помог «Аланьяспору» избежать поражения от «Фенербахче»

«Фенербахче» на выезде обыграл «Аланьяспор» в матче 24-го тура чемпионата Турции. Встреча прошла в Аланье на стадионе «Аланья Оба» и закончилась со счётом 2:3.
На 2-й минуте Хуниор Фернандес вывел хозяев вперёд, а на 15-й экс-нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав удвоил преимущество «Аланьяспора». Впрочем, ещё до перерыва гости отыгрались — сначала Кеннет Омеруо забил в свои ворота, а затем Фернандан сравнял счёт. На 58-й минуте Атиф Шахешух забил третий гол «Фенербахче» и принёс команде Дика Адвоката победу.
«Фенербахче» набрал 44 очка и занимает третье место в таблице чемпионата Турции, «Аланьяспор» (25) идёт 15-м.