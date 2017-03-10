Гиомбер: тактика в РФПЛ на хорошем уровне, это очень сильная лига

Защитник Норберт Гиомбер, арендованный «Тереком» у «Ромы», рассказал о своей адаптации в грозненской команде. «Терек» арендовал словацкого футболиста до конца этого сезона.
«В Грозном чувствую себя хорошо. Сейчас у нас проходит подготовка к матчу с „Ростовом“. Тут всё отлично. Нужно отметить, что я здесь для работы, а не для отдыха. Хочу тренироваться и хорошо выступать.
Наблюдая за матчами чемпионата России, например за нашим матчем с „Уфой“, понимаю, что эта лига очень сильная, с большим количеством хороших игроков. Тактика здесь на хорошем уровне. Надеюсь, внесу свой вклад в победы „Терека“, — сказал Гиомбер в интервью пресс-службе грозненцев.