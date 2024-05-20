Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал разгромную победу в матче с «Пари НН»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча 20 мая прошла в Нижнем Новгороде. Она завершилась со счётом 6:2 в пользу армейцев.

«Как всегда, тренер недоволен. Достаточно было суетливых действий, когда нужно было сыграть надёжно. Ну и пропущенные голы всегда вызывают недовольство. Когда счёт становится комфортным, упускаем бдительность. Но такое случается не только с нами. Опасений относительно исхода матча не было. Мы контролировали ход встречи», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА набрал 45 очков и поднялся на шестое место в таблице Российской Премьер-Лиги, обогнав «Ростов» (43). «Пари Нижний Новгород» продлил безвыигрышную серию, которая продолжается с 30 марта, до девяти матчей. Нижегородцы занимают 14‑е место в таблице (29 очков) и идут в зоне стыковых матчей.