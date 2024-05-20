В «Химках» ответили на вопрос об усилении состава после выхода в РПЛ

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев ответил на вопрос о трансферной политике подмосковного клуба после выхода в Российскую Премьер-Лигу.

— О будущем состава пока рано говорить. Наш спортивный блок уже ведёт работу, а о персоналиях будем говорить после сезона. Это работа по продлению контрактов, по усилению команды. Будем озвучивать эти решения уже совсем скоро.

— Есть ли в планах серьёзное усиление под РПЛ?

— Пока не буду открывать карты. Чуть-чуть позже, — сказал Оленев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, после того как «Акрон» сегодня, 20 мая, в гостях проиграл тульскому «Арсеналу» (0:1) в 33-м туре Первой лиги, стало понятно, что махачкалинское «Динамо» и «Химки» не опустятся ниже второго места в турнирной таблице по итогам текущего сезона. Эти два клуба напрямую обеспечили себе путёвку в следующий розыгрыш РПЛ.