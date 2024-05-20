Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Химках» ответили на вопрос об усилении состава после выхода в РПЛ

В «Химках» ответили на вопрос об усилении состава после выхода в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев ответил на вопрос о трансферной политике подмосковного клуба после выхода в Российскую Премьер-Лигу.

— О будущем состава пока рано говорить. Наш спортивный блок уже ведёт работу, а о персоналиях будем говорить после сезона. Это работа по продлению контрактов, по усилению команды. Будем озвучивать эти решения уже совсем скоро.

— Есть ли в планах серьёзное усиление под РПЛ?
— Пока не буду открывать карты. Чуть-чуть позже, — сказал Оленев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, после того как «Акрон» сегодня, 20 мая, в гостях проиграл тульскому «Арсеналу» (0:1) в 33-м туре Первой лиги, стало понятно, что махачкалинское «Динамо» и «Химки» не опустятся ниже второго места в турнирной таблице по итогам текущего сезона. Эти два клуба напрямую обеспечили себе путёвку в следующий розыгрыш РПЛ.

Материалы по теме
Эксклюзив
Гендиректор «Химок» Оленев: выход в РПЛ — результат работы и усилий целого механизма
Материалы по теме
«Химки» вернулись в РПЛ! Для очередной победы хватило одного удара в створ
«Химки» вернулись в РПЛ! Для очередной победы хватило одного удара в створ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android