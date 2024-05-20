«Верона» обыграла «Салернитану» в матче 37-го тура Серии А

Закончился матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Салернитана» и «Верона». Команды играли на стадионе «Ареки» в городе Салерно. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Гости активно начали первый тайм, забив к окончанию первой половины игры уже два мяча: форвард Томаш Суслов открыл счёт на 22-й минуте игры, а на второй компенсированной минуте первого тайма другой нападающий Майкл Фолоруншо удвоил преимущество «Вероны». Хозяева смогли забить лишь на последней минуте основного времени игры: форвард «Салернитаны» Джулио Маджоре оказался точен на 90-й минуте.

После этого матча «Салернитана» по-прежнему замыкает турнирную таблицу за тур до конца сезона-2023/2024 итальянской Серии А, имея в своём активе 16 очков. У «Вероны» дела более обнадёживающие: команда после 37 проведённых матчей набрала столько же очков и, находясь на 16-м месте, обеспечила себе прописку в лиге, оторвавшись от зоны прямого вылета.