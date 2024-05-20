Капитан «Пари НН» Гоцук принёс извинения болельщикам за неудачный отрезок в РПЛ

Капитан «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук прокомментировал поражение от московского ЦСКА (2:6) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Комментировать нечего. Хотелось бы от лица всей команды принести извинения нашим нижегородским болельщикам. И не только за эту игру, но и за последние девять туров. Это катастрофическая ситуация, но тем не менее шансы у нас ещё есть. Уже не знаю, что говорить, но надеюсь и даже уверен, что мы сможем переломить ситуацию в свою пользу», — передаёт слова Гоцука корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

Напомним, ЦСКА набрал 45 очков и поднялся на шестое место в таблице Российской Премьер-Лиги, обогнав «Ростов» (43). «Пари Нижний Новгород» продлил безвыигрышную серию, которая продолжается с 30 марта, до девяти матчей. Нижегородцы занимают 14‑е место в таблице (29 очков) и идут в зоне стыковых матчей.