Кордоба — о своей голевой засухе: меня это не беспокоит

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отреагировал на то, что он не забивает уже в четвёртом туре Российской-Премьер-Лиги подряд.

«Я доволен тем, как «Краснодар» сыграл против «Сочи», мы точно заслужили победу в этой игре. Меня не беспокоит то, что я не забиваю в нескольких играх, главное – игра команды и её успех. Я доволен командой», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2023/2024 Джон Кордоба забил 14 голов в 26 матчах. За тур до конца сезона «Краснодар» с 53 очками находится на третьем месте в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги. Первое место занимает «Динамо». На счету бело-голубых 56 очков. Петербургский «Зенит» пребывает на второй строчке. В активе сине-бело-голубых 54 очка.