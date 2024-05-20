«Это уже дно Марианской впадины». Кирилл Гоцук высказался о положении «Пари НН» в РПЛ

Капитан «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук после поражения от московского ЦСКА (2:6) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги высказался о положении команды в турнирной таблице чемпионата страны.

«Вся наша неудачная серия сказывается психологически, потихоньку накапливается. Это уже дно Марианской впадины. Нужно это исправить за счёт характера, за счёт морально-волевых качеств. Я думаю, что 25 мая надо будет показать это на поле без лишних слов», — передаёт слова Гоцука корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

Напомним, «Пари Нижний Новгород» продлил безвыигрышную серию, которая продолжается с 30 марта, до девяти матчей. Нижегородцы занимают 14‑е место в таблице (29 очков) и идут в зоне стыковых матчей.