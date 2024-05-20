Сын Анчелотти может возглавить «Реймс» — Footmercato

Руководство французского «Реймса» подготовило список претендентов на пост главного тренера клуба, сообщает Footmercato.

По сообщению источника, в шорт-лист кандидатов входят пятеро тренеров: наставник «Гавра» Лука Элснер, бывший ассистент Кристофа Галтье в «ПСЖ» Жоау Сакраменту, экс-тренер швейцарского «Янг Бойз» Жоэль Маньин, наставник бельгийского «Серкль Брюгге» Мирон Муслич, а также Давиде Анчелотти, который является сыном и помощником главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти. Отмечается, что во французском клубе настроены принять решение по новому тренеру до начала предсезонной подготовки.

34-летний Давиде Анчелотти начинал свою карьеру в качестве тренера по физподготовке в «ПСЖ» и «Реале». Затем был помощником Карло в «Баварии», «Наполи» и «Эвертоне».

Напомним, «Реймс» по итогам минувшего сезона-2023/2024 французской Лиги 1 финишировал на восьмом месте, набрав 46 очков за 34 матча.