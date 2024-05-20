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Кононов: «Торпедо» — клуб, который по статусу выше почти всех клубов Первой лиги

Кононов: «Торпедо» — клуб, который по статусу выше почти всех клубов Первой лиги
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов ответил на вопрос о настрое команды на матч заключительного тура сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги, в котором москвичи сыграют на выезде с «Ленинградцем» 25 мая. Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени.

Россия - Мелбет Первая лига . 34-й тур
25 мая 2024, суббота. 13:00 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
Не начался
Торпедо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мотивация одна. «Торпедо» — это клуб, который по статусу выше почти всех клубов Первой лиги. Будем биться в каждой игре. Единственное, что нас остановило, это микротравмы. Надеюсь, успеем восстановиться к игре. Верю, что ребята будут отдаваться на поле. Моё будущее в клубе? Всё зависит от наших руководителей. У меня действующий контракт», — приводит слова Кононова «Матч ТВ».

После 33 туров Мелбет Первой лиги московское «Торпедо» находится на 10-м месте. Команда Олега Кононова имеет в своём активе 44 очка.

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