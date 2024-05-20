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Источник: Акинфеев продлит контракт с ЦСКА на будущей неделе

Источник: Акинфеев продлит контракт с ЦСКА на будущей неделе
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Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев на будущей неделе продлит контракт с клубом. Принципиальное соглашение между сторонами уже достигнуто. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Отметим, что действующий трудовой договор Акинфеева с ЦСКА рассчитан до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Игорь Акинфеев принял участие в 26 матчах армейцев во всех официальных турнирах. В восьми из них российский отыграл на ноль. При этом в общей сложности вратарь ЦСКА пропустил 34 мяча.

Напомним, Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду уже больше 20 лет. На счету голкипера более 700 официальных матчей за армейцев. 38-летний футболист является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны.

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