Источник: Акинфеев продлит контракт с ЦСКА на будущей неделе

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев на будущей неделе продлит контракт с клубом. Принципиальное соглашение между сторонами уже достигнуто. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Отметим, что действующий трудовой договор Акинфеева с ЦСКА рассчитан до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Игорь Акинфеев принял участие в 26 матчах армейцев во всех официальных турнирах. В восьми из них российский отыграл на ноль. При этом в общей сложности вратарь ЦСКА пропустил 34 мяча.

Напомним, Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду уже больше 20 лет. На счету голкипера более 700 официальных матчей за армейцев. 38-летний футболист является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны.