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Пари НН — ЦСКА, результат матча 20 мая, счёт 2:6, 29 тур РПЛ

ЦСКА разгромил «Пари НН» со счётом 6:2 в матче 29-го тура РПЛ
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20 мая состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и ЦСКА. Игра проводилась на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Матч начался в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 6:2 в пользу армейцев.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
20 мая 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 6
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 10'     0:2 Мусаев – 22'     0:3 Зделар – 37'     1:3 Стоцкий – 48'     1:4 Давила – 56'     2:4 Босельи – 77'     2:5 Заболотный – 83'     2:6 Глебов – 90'    

В составе армейцев голами отметились Иван Обляков, Тамерлан Мусаев, Саша Зделар, Виктор Давила, Антон Заболотный и Кирилл Глебов. Хозяева ответили точными ударами Дмитрия Стоцкого и Хуана Босельи.

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона между ЦСКА и «Пари НН» победу со счётом 3:2 одержали армейцы. После 29 туров команда Владимира Федотова располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. Нижегородцы занимают 14-е место, имея в активе 29 очков.

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