Хавбек «Ростова» Щетинин: могли бороться за тройку-пятёрку, первую часть сезона провалили

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин высказался о турнирном положении своей команды за тур до конца сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Почему вторая часть сезона лучше, чем первая? Она лучше, потому что мы больше очков набрали и ещё могли набрать со «Спартаком», «Сочи», «Локомотивом». Мы могли за тройку бороться. Первую часть провалили, вторую вроде бы сгладили, потом обидное поражение от «Спартака» и болезненное поражение от «Локомотива», потому что могли за пятёрку бороться. Это на нас сильно сказалось», — приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

Напомним, по итогам 29 туров Российской Премьер-Лиги «Ростов», имея в активе 43 набранных очка, располагается на шестом месте в турнирной таблице.