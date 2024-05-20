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Российская Премьер-Лига: результаты матчей 29-го тура и турнирная таблица

Российская Премьер-Лига: результаты матчей 29-го тура и турнирная таблица
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Сегодня, 20 мая, завершился 29-й тур Российской Премьер-Лиги.

Все результаты матчей 29-го тура РПЛ:

«Динамо» М — «Крылья Советов» — 4:1;
«Локомотив» — «Факел» — 2:0;
«Сочи» — «Краснодар» — 2:3;
«Урал» — «Оренбург» — 3:3;
«Спартак» М — «Рубин» — 3:1;
«Ростов» — «Балтика» — 2:1;
«Ахмат» — «Зенит» — 1:5;
«Пари Нижний Новгород» — ЦСКА — 2:6.

После 29 туров в чемпионате России по футболу московское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице. На счету бело-голубых стало 56 очков. На второй строчке располагается петербургский «Зенит», у которого 54 очка. «Краснодар» с 50 очками пребывает на третьем месте. В зоне прямого вылета из РПЛ находится «Балтика». В активе калининградской команды 26 очков – она идёт на 15-м месте. «Сочи» замыкает турнирную таблицу чемпионата с 23 очками – южане потеряли шансы на сохранение прописки в РПЛ и досрочно вылетели в Первую лигу.

Таблица РПЛ
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