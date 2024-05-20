Российская Премьер-Лига: результаты матчей 29-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 20 мая, завершился 29-й тур Российской Премьер-Лиги.

Все результаты матчей 29-го тура РПЛ:

«Динамо» М — «Крылья Советов» — 4:1;

«Локомотив» — «Факел» — 2:0;

«Сочи» — «Краснодар» — 2:3;

«Урал» — «Оренбург» — 3:3;

«Спартак» М — «Рубин» — 3:1;

«Ростов» — «Балтика» — 2:1;

«Ахмат» — «Зенит» — 1:5;

«Пари Нижний Новгород» — ЦСКА — 2:6.

После 29 туров в чемпионате России по футболу московское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице. На счету бело-голубых стало 56 очков. На второй строчке располагается петербургский «Зенит», у которого 54 очка. «Краснодар» с 50 очками пребывает на третьем месте. В зоне прямого вылета из РПЛ находится «Балтика». В активе калининградской команды 26 очков – она идёт на 15-м месте. «Сочи» замыкает турнирную таблицу чемпионата с 23 очками – южане потеряли шансы на сохранение прописки в РПЛ и досрочно вылетели в Первую лигу.