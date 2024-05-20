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Игрок «Ливерпуля» Салах: мы сделаем всё, чтобы выиграть трофеи в следующем сезоне

Игрок «Ливерпуля» Салах: мы сделаем всё, чтобы выиграть трофеи в следующем сезоне
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о важности трофеев, а также заявил, что в следующем сезоне команда постарается изо всех сил, чтобы порадовать своих фанатов победами в турнирах.

«Мы знаем, что трофеи имеют значение, и сделаем всё возможное, чтобы это произошло в следующем сезоне. Наши фанаты этого заслуживают, и мы будем сражаться изо всех сил», — написал Салах на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Ливерпуль» завершил сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Команда набрала 82 очка за 38 сыгранных матчей. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы УЕФА и Кубка Англии мерсисайдцы дошли до стадии 1/4 финала. Также отметим, что сезон-2023/2024 стал последним для Юргена Клоппа у руля «Ливерпуля».

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