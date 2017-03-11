Паскуато: «Уфа» не так много сделала, чтобы обыграть «Крылья Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато поделился мыслями о поражении от «Уфы» (0:1) в 19-м туре РФПЛ.
«У нас были шансы, чтобы сравнять счёт, но не смогли этого сделать. После гола и мы добавили, и «Уфа» стала прижиматься к своим воротам. Они не так много сделали для того, чтобы выиграть. Кое-что хорошее мы сделали, но результат говорит, что сделанного недостаточно.
Говорить о газоне нет смысла. Для меня нет разницы на каком поле играть, естественном или искусственном», — цитирует Паскуато Rusfootball.